SOIREE SAINT-PATRICK LA COUPOLE St Loubes, samedi 23 mars 2024.

Venez fêter la Saint-Patrick à La Coupole de Saint-Loubès qui se transforme en pub irlandais pour l’occasion : concerts, bières locales et petite restauration !Première partie avec l’École de musique de Saint Loubés.High Octane trio, c’est un violon sur vitaminé naviguant sur une section rythmique puissante et ciselée, bodhràn et guitares endiablées. Au premier abord, ça sonne celtique, et pour cause ! Le répertoire s’ancre dans des morceaux traditionnels et modernes, mêlés à une bonne dose de compositions originales. Rythmes alambiqués des musiques balkaniques, beat de fond façon trans, accords tantôt jazz, tantôt pop, citations en tous genres ou arrière-goûts de samba, High Octane se veut partout et surtout là où on ne l’attend pas, prêt à emmener son public dans un voyage musical hétéroclite et chamarré.Booze Brothers, plus de 20 ans que le groupe offre un punk rock celtique entraînant, authentique et bariolé, respectueux des traditions tout en sachant se faire perpétuellement novateur

Tarif : 13.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-03-23 à 19:00

LA COUPOLE 36, Chemin de Nice 33450 St Loubes 33