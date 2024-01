LA MACHINE DE TURING LA COUPOLE St Loubes, samedi 16 mars 2024.

LA MACHINE DE TURINGAtelier de théâtre actuel //THÉÂTRE//Manchester. Hiver 1952. Suite au cambriolage de son domicile, le professeur Turing porte plainte au commissariat. D’allure peu conventionnelle, il n’est d’abord pas pris au sérieux par le sergent Ross. Mais sa présence n’échappe pas aux Services Secrets. Et pour cause, Alan Turing est un homme détenant de nombreux secrets… De son incroyable acharnement pour briser « l’Enigma », à sa course irrépressible pour comprendre le « code » de la nature, nous découvrons un homme atypique et attachant, inventeur d’une « machine pensante », véritable genèse de l’intelligence artificielle et des ordinateurs…Voici le destin hors du commun d’un génie injustement resté dans l’ombre et broyé par la « machine » bien-pensante de l’Angleterre des années 50. Un homme qui a changé le monde !Durée 1h30A partir de 7 ans

Tarif : 19.00 – 30.20 euros.

Début : 2024-03-16 à 20:30

LA COUPOLE 36, Chemin de Nice 33450 St Loubes 33