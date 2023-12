PIXEL LA COUPOLE St Loubes, 2 février 2024, St Loubes.

PIXELCompagnie Kafig dirigée par Mourad Merzouki//DANSE ART NUMÉRIQUE //Succès retentissant depuis sa création, Pixel nous plonge dans un univers de poésie et de rêve dans lequel réalité et illusion se troublent. Grâce aux effets 3D des artistes numériques Adrien M / Claire B, les mouvements de la danse hip-hop mêlés aux arts du cirque trouvent un nouveau terrain de jeu. Dans cet univers impalpable et en perpétuelle transformation, les interprètes illuminent le plateau par leur énergie et leur virtuosité.Onze danseurs et circassiens sont immergés dans un univers à la gravité mouvante. Des milliers de pixel s’animent, offrant un trompe l’œil époustouflant, évoluant au temps réel en fonction des mouvements des danseurs.Éblouissement et féerie, c’est l’effet Pixel.Durée 1h10A partir de 7 ans

Tarif : 19.00 – 30.20 euros.

Début : 2024-02-02 à 20:30

LA COUPOLE 36, Chemin de Nice 33450 St Loubes 33