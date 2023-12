EVIDENCES INCONNUES LA COUPOLE St Loubes, 26 janvier 2024, St Loubes.

EVIDENCES INCONNUESCie RODE BOOM / Kurt Demey//THÉÂTRE INTERACTIF- MAGIE//Croyez-vous au hasard ? Nos actes sont-ils de véritables choix ou le fruit d’une simple coïncidence ? Dans « Évidences inconnues », Kurt Demey et Joris Vanvinckenroye tentent de défier le hasard pour saisir au vol la lueur éphémère démontrant son existence. Ce spectacle nous plonge entre magie, mentalisme, musique et théâtre. L’originalité de ce spectacle, c’est que le mentalisme se retrouve dans les mains du public. L’impossible devient possible !Durée 1h20A partir de 12 ans

Tarif : 13.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-01-26 à 20:30

LA COUPOLE 36, Chemin de Nice 33450 St Loubes 33