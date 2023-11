Le grand chut. la coupole Saint-Loubès Catégories d’Évènement: Gironde

Saint-Loubès Le grand chut. la coupole Saint-Loubès, 11 février 2024, Saint-Loubès. Le grand chut. Dimanche 11 février 2024, 16h30 la coupole billetteries habituelles, à partir de 11€ Quatre artistes complémentaires donnent forme à une enquête sonore et fantastique ne manquant ni de gags ni de suspens. Car si les sons ont disparu, où sont-ils passés? Comment les récupérer, les recréer, les remettre à leur place ? S’articulant autour de ces énigmes, cette création entraîne le public, de bilans de la fuite des sons en demandes de «rend-son», de sons synthétiques en isolants phoniques, de voix perdues en funérailles du son, et de collecteurs de sons en machine fantastique… Cie La Boîte à sel

à partir de 6ans la coupole 36 Chemin de Nice Saint-Loubès 33450 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.lacoupole.org/programmation/le-grand-chut/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 05.56.68.67.06 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-11T16:30:00+01:00 – 2024-02-11T17:40:00+01:00

2024-02-11T16:30:00+01:00 – 2024-02-11T17:40:00+01:00 acoustique sonore la coupole Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Saint-Loubès Autres Lieu la coupole Adresse 36 Chemin de Nice Ville Saint-Loubès Departement Gironde Lieu Ville la coupole Saint-Loubès latitude longitude 44.914623;-0.424366

la coupole Saint-Loubès Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-loubes/