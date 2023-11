Évidences inconnues la coupole Saint-Loubès Catégories d’Évènement: Gironde

Saint-Loubès Évidences inconnues la coupole Saint-Loubès, 26 janvier 2024, Saint-Loubès. Évidences inconnues Vendredi 26 janvier 2024, 20h30 la coupole Billetteries habituelles, à partir de 11€ Ce spectacle nous plonge entre magie, mentalisme, musique et théâtre. À travers ces outils fascinants, Kurt Demey et Joris Vanvinckenroye défient le hasard à travers une enquête semée d’expériences aussi invraisemblables que ludiques. L’originalité de ce spectacle c’est que le mentalisme se retrouve entre les mains du public. L’impossible devient possible ! Cie RODE BOOM – Kurt Demey la coupole 36 Chemin de Nice Saint-Loubès 33450 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.lacoupole.org/programmation/evidences-inconnues/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 05.56.68.67.06 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Gironde, Saint-Loubès

