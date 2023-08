La Galerie cirque contemporain la coupole Saint-Loubès Catégories d’Évènement: Gironde

Saint-Loubès La Galerie cirque contemporain la coupole Saint-Loubès, 26 novembre 2023, Saint-Loubès. La Galerie cirque contemporain Dimanche 26 novembre, 16h00 la coupole Tarif : à partir de 17 €. Sept acrobates disjonctés et une musicienne électrisante s’emparent d’une exposition monochrome. Dans un élan créatif, ils la transforment en une explosion de couleurs.

Se moquant allègrement des conventions ces personnages, aussi loufoques que touchants, explorent avec avidité l’envers du décor. Prouesses vertigineuses, trouvailles surprenantes, poésie colorée et autodérision sont au programme de cette ode à la créativité. Laissez vous enivrer par cette expérience unique.

Prenez part à La Galerie. la coupole 36 Chemin de Nice Saint-Loubès 33450 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.lacoupole.org/programmation/les-codes-secrets-du-ballet-romantique/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-26T16:00:00+01:00 – 2023-11-26T17:30:00+01:00

2023-11-26T16:00:00+01:00 – 2023-11-26T17:30:00+01:00 spectacle découverte coupole Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Saint-Loubès Autres Lieu la coupole Adresse 36 Chemin de Nice Ville Saint-Loubès Departement Gironde Lieu Ville la coupole Saint-Loubès latitude longitude 44.914623;-0.424366

la coupole Saint-Loubès Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-loubes/