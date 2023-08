Les codes secrets du ballet romantique la coupole Saint-Loubès, 10 novembre 2023, Saint-Loubès.

Les codes secrets du ballet romantique Vendredi 10 novembre, 20h30 la coupole Tarif : à partir de 17 €.

Ce spectacle adapté à tous les publics permet d’aborder l’Histoire de la danse et d’en faire découvrir ses codes et usages hérités de l’époque romantique.

Qui mieux que le Ballet peut en parler, lui qui incarne justement l’histoire de la danse ! Le comédien qui incarne le peintre Edgar Degas et les danseurs donnent des clés pour comprendre et expliquer ce qui définit le style romantique.

À quoi reconnait-on la danse romantique ? Quels sont les grands ballets romantiques ?

Dirigé par Éric QUILLÈRE – Production Ballet de l’Opéra National de Bordeaux

la coupole 36 Chemin de Nice Saint-Loubès 33450 Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-11-10T20:30:00+01:00 – 2023-11-10T22:00:00+01:00

