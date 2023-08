Thomas FERSEN, « mon frère c’est Dieu sur terre » la coupole Saint-Loubès, 20 octobre 2023, Saint-Loubès.

Thomas FERSEN, « mon frère c'est Dieu sur terre » Vendredi 20 octobre, 20h30

Thomas FERSEN s’est amusé à inventer le journal intime de son personnage, l’indécrottable adolescent nonchalant et paresseux caché derrière sa frange, qui déambule dans ses albums depuis trente ans.

Ce qui n’était qu’une fantaisie est devenu une chanson de trois cents pages, un roman sur la foi de ce garçon dans des choses qui n’existent que dans ses pensées, et dont le titre est « Dieu sur terre ».

Autour de ce délirant journal, l’artiste a imaginé ce spectacle comme un long monologue parlé et chanté, où des extraits du livre viennent donner un éclairage inédit à ses chansons les plus connues et significatives.

la coupole 36 Chemin de Nice Saint-Loubès 33450

2023-10-20

