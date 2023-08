Présentation saison culturelle 2023-2024 la coupole Saint-Loubès Catégories d’Évènement: Gironde

Saint-Loubès Présentation saison culturelle 2023-2024 la coupole Saint-Loubès, 30 septembre 2023, Saint-Loubès. Présentation saison culturelle 2023-2024 Samedi 30 septembre, 19h00 la coupole Entrée libre. Sur inscription. Pour ce 30ème anniversaire, une soirée festive sous le thème des années 90 vous attends ! Des places à gagner, des surprises, exposition des 30 ans de la salle… la coupole 36 Chemin de Nice Saint-Loubès 33450 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.lacoupole.org/programmation/presentation-saison-culturelle-2023-2024/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T19:00:00+02:00 – 2023-09-30T22:00:00+02:00

2023-09-30T19:00:00+02:00 – 2023-09-30T22:00:00+02:00 présentation programme coupole Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Saint-Loubès Autres Lieu la coupole Adresse 36 Chemin de Nice Ville Saint-Loubès Departement Gironde Lieu Ville la coupole Saint-Loubès latitude longitude 44.914623;-0.424366

la coupole Saint-Loubès Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-loubes/