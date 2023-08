Thé dansant à La Coupole la coupole Saint-Loubès Catégories d’Évènement: Gironde

Saint-Loubès Thé dansant à La Coupole la coupole Saint-Loubès, 26 septembre 2023, Saint-Loubès. Thé dansant à La Coupole 26 septembre 2023 – 25 juin 2024, les mardis la coupole Tarif : 14 € (entrée + une collation). Chaque mois, un orchestre différent vient vous faire bouger au rythme de l’accordéon.

Un après-midi sous le signe de la convivialité pour s’adonner à la danse autour d’une collation et d’une bonne tasse de thé bien-sûr ! Programme Mardi 26 septembre – Orchestre Gérard Gouny

Mardi 24 octobre – Orchestre Cézanéla

Mardi 21 novembre – Orchestre Alex Lorenzo

Mardi 23 janvier – Orchestre Jean-Louis Vincent

Mardi 20 février – Orchestre David Firmin

Mardi 26 mars – Orchestre Aldo Féliciano

Mardi 30 avril – Orchestre Sylvie Nauges

Mardi 28 mai – Orchestre Pascal Loubersac

Mardi 25 juin – Orchestre Hugues Lamagat Infos pratiques A partir de 14h30 et jusqu’à 18h30

Ouverture des portes dès 13h45

Tarif : 14 € (entrée + une collation)

Paiement en carte bleue ou chèque. Pas de paiement en espèces. Réservations obligatoires auprès de Corinne en Mairie 05.56.68.67.06

la coupole
36 Chemin de Nice
Saint-Loubès 33450
Gironde
Nouvelle-Aquitaine

2023-09-26T14:30:00+02:00 – 2023-09-26T18:30:00+02:00

Détails
Catégories d'Évènement:
Gironde, Saint-Loubès

