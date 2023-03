47Ter, 47Tour la coupole Saint-Loubès Catégories d’Évènement: Gironde

47Ter, 47Tour la coupole, 2 juin 2023, Saint-Loubès. 47Ter, 47Tour Vendredi 2 juin, 20h30 la coupole Tarifs : à partir de 17 €. Derrière le nom énigmatique de 47Ter se cachent 3 amis d’enfance passionnés de musique urbaine et qui s’amusent à faire du rap.

Ne cherchez pas d’explication à leur nom de scène, 47 Ter est simplement l’adresse de la salle des fêtes de leur village où les trois compères se rassemblaient pour passer de nombreuses heures à refaire le monde. Originaires de Bailly dans les Yvelines, Pierre Paul Delamotte (voix), Blaise Ligouzat (pad/basse) et Miguel Lopes (guitare/mélodica) s’essaient à différents styles de musique avant de s’éclater et de trouver leur inspiration dans un mélange de pop/rap, le tout agrémenté d’une bonne dose d’autodérision. la coupole 36 Chemin de Nice Saint-Loubès 33450 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.lacoupole.org/programmation/47ter/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 05.56.68.67.06 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

