Spectacle « Cette année-là ! » La coupole Saint-Loubès Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Loubès

Spectacle « Cette année-là ! » La coupole, 21 avril 2023, Saint-Loubès. Spectacle « Cette année-là ! » Vendredi 21 avril 2023, 15h00 La coupole

Tarif : 28 €.

La Nouvelle comédie musicale de la Compagnie Trabucco sera un hymne à l’avènement du Disco et du Rock’n’roll en France. handicap moteur;handicap auditif;handicap intellectuel;handicap psychique;handicap visuel mi;hi;ii;pi;vi La coupole 36 Chemin de Nice, 33450 Saint-Loubès Saint-Loubès 33450 Gironde Nouvelle-Aquitaine La Nouvelle comédie musicale de la Compagnie Trabucco sera un hymne à l’avènement du Disco et du Rock’n’roll en France.

Un vaste programme de Chansons Françaises mais aussi de tubes internationaux puisés dans la mémoire collective pour revivre ces années d’euphorie musicale. Une époque où les goûts musicaux divergent ou les générations s’affrontent. Les parents ont peur de ces nouveaux genres et les jeunes ont soif de nouveauté ; au cœur d’un village français, une histoire pleine de fraîcheur et d’humour vous fera revivre ces grands moments de notre histoire culturelle. Réservations : Arc en Ciel Productions 03 22 60 89 03

ou sur Fnac, Ticketmaster (frais de location en supplément)

ou sur Fnac, Ticketmaster (frais de location en supplément) Spectacle à 15h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-21T15:00:00+02:00

2023-04-21T17:00:00+02:00 ARC EN CIEL PRODUCTIONS

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Saint-Loubès Autres Lieu La coupole Adresse 36 Chemin de Nice, 33450 Saint-Loubès Ville Saint-Loubès Age minimum 7 Age maximum 99 lieuville La coupole Saint-Loubès Departement Gironde

La coupole Saint-Loubès Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-loubes/

Spectacle « Cette année-là ! » La coupole 2023-04-21 was last modified: by Spectacle « Cette année-là ! » La coupole La coupole 21 avril 2023 La coupole Saint-Loubès Saint-Loubès

Saint-Loubès Gironde