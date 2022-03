LA COUPE GANAY ET LE TROPHÉE LEGLISE AU GOLF DES 24 HEURES Mulsanne Mulsanne Catégories d’évènement: Mulsanne

Mercredi 30 et jeudi 31 mars, vendredi 1er et samedi 2 avril, de 8h à 14h et dimanche 3 avril, 8h à 17h. Le golf des 24 heures, situé dans le virage de Mulsanne du circuit du Mans, accueillera pour la première fois la Coupe Ganay et le Trophée Jacques Léglise, qui désigneront le champion de France amateur 2022. Deux jours de qualification en stroke play décideront de l'attribution de la Coupe Ganay, puis les 32 meilleurs disputeront une phase de match play, avec une finale sur 36 trous pour le Trophée Jacques Léglise. Des joueurs professionnels tels que Victor Dubuisson et Grégory Havret, ont été lauréats de cette prestigieuse compétition. Entrée libre. jp.lemoine@numericable.fr +33 6 14 39 27 14 https://www.golfdes24heures.fr/

