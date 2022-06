La coupe des Zinzins, 3 juillet 2022, .

La coupe des Zinzins



2022-07-03 – 2022-07-03

Parce que plus on est de fous, plus on rit… En parallèle du Handballito pour les jeunes, le HBCVV organise : La Coupe Des Zinzins!!!

Tournoi de Hand à 4

Loisirs adultes, ouverts à tous à partir de 16 ans.

Equipe mixte de 4 à 6 joueurs (1 fille minimum)

Venez déguisés!!! Vote et récompense à la clef

Inscription avant le 18/06

©Hand coupe des zinzins

dernière mise à jour : 2022-06-27 par