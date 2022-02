La Coupe de France des Régions Para Football à Bayeux du 17 au 19 juin 2022 Bayeux Bayeux Catégories d’évènement: Bayeux

La Ligue Sport Adapté Normandie, en partenariat avec le club du Bayeux FC, organise la Coupe de France des Régions de Football à onze du 17 au 19 juin 2022 au Stade de Nihault à Bayeux. Cette compétition FFSA national réunit 11 régions soit 165 sportifs. Les sélections régionales se composent des meilleurs footballeurs Sport Adapté de chaque région de France. La Ligue Sport Adapté Normandie a pour objectif de développer la pratique sportive auprès des personnes en situation de handicap mental et/ou atteintes de troubles psychiques. **Ses missions sont les suivantes :** – Offrir à toute personne handicapée mental ou psychique, quels que soient ses désirs, ses capacités et ses besoins, la possibilités de vivre la passion du sport de son choix dans un environnement voué à son plaisir, sa performance, sa sécurité et à l’exercice de sa citoyenneté – Développer la pratique du sport adapté (licenciées, formateurs, disciplines, rencontres) – Développer le soutient au sport adapté pour un accès aux pratiques physiques et sportives pour tous (familles, établissements, associations, élus, administrations, entreprises…) – S’épanouir grâce à la pratique du football dans un club affilié FFF et FFSA – S’intégrer dans la vie du club en participants à des activités extra-sportives (buvette, tournoi jeunes, marche médiévale…) – Participer à des compétitons régionales et nationales Sport Adapté La ville de Bayeux accueille la Coupe de France des régions Para Football les 17, 18 et 19 juin 2022 Bayeux Stade Nihault, Bayeux Bayeux Calvados

