### Rendez-vous au Jardin des Teinturiers pour découvrir les plantes sauvages ou horticoles, parfois tinctoriales, utilisées pour créer des colorants textiles. La cour de l’Hôtel de Vauluisant accueille le Jardin des Teinturiers en écho au musée d’Histoire de Troyes, de la Champagne méridionale et de la bonneterie auboise. Les parterres, carrés, sont surélevés et ceinturés de plessis en châtaignier tressé, réalisés par des agents du Service des Espaces Paysagers. Ils montrent des plantes sauvages et horticoles (indigotier, armoise, myrte, cardon, dahlia…), dont certaines parties permettent d’obtenir les colorants naturels employés dans les industries du textile, de la peinture et de la cosmétique.

Gratuit. Entrée libre.

Musée de Vauluisant 4 rue de Vauluisant, 10000 Troyes Troyes Quartier du Vauluisant Aube

