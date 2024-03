La couleur : matière, technique et perception INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari Paris, jeudi 23 mai 2024.

La couleur : matière, technique et perception
Colloque
Jeudi 23 mai, 16h00
INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari

Ce colloque viendra clore quatre ans de travaux qui ont permis de créer non seulement unematrice d’accueil des données matérielles en histoire de l’art dans AGORHA, mais aussi unnouveau système de visualisation de ces données, corrélées aux données traditionnellementmobilisées en histoire de l’art, à partir de deux corpus : panneaux peints et enluminures.L’enjeu de ce colloque est double : présenter ces nouveaux outils à la communauté scientifiqueet les intégrer au champ des études matérielles, en faisant intervenir des chercheurs français etétrangers. Croiser les approches permettra ainsi de susciter de nouvelles interprétations et derenouveler les pratiques.

Une partie de l’événement se déroulera en anglais.

En partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, l’UMR 8167 Orientet Méditerranée (CNRS, équipe Monde byzantin et le centre Jean-Mabillon)

Comité d’organisation

Charlotte Denoël (BnF), Sigrid Mirabaud (ministère de la Culture), François Pacha Miran(INHA)

Comité scientifique

Léa Checri (INHA), Charlotte Denoël (BnF), Sigrid Mirabaud (ministère de la Culture),Federico Nurra (INHA), François Pacha Miran (INHA)

Intervenants

Maurizio Aceto (université du Piémont oriental), Angelo Agostino (université de Turin, Italie),Thomas Calligaro (C2RMF, sous réserve), Émilie Chalmin (université Savoie-Mont-Blanc),Léa Checri (INHA), Charlotte Denoël (BnF), Teresa Knapowska (BnF), Magdalena Łaptas(université Cardinal Stefan Wysczynski,Varsovie), Anne Michelin (CRC-MNHN), FedericoNurra (INHA), Doris Oltrogge (EPHE, Université des Sciences appliquées de Cologne),François Pacha Miran (INHA), Stella Panayotova (Château de Windsor, sous réserve),Michel Pastoureau (EPHE), Thomas Rainer (université de Zurich), Francesca Robotti (universitédu Piémont oriental), Annie Vernay-Nouri (BnF), Alberto Virdis (université Masaryk, Brno)

Évangéliaire dit de Charlemagne ou de Godescalc, école du Palais de Charlemagne, VIIIe siècle (781-783). Paris, BnF, ms. NAL 1203, fol. 3v

