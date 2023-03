Ateliers citoyen / 2tonnes La Couleur du Web, 16 mars 2023, Orléans.

Un atelier par mois 2tonnes à Orléans Saint-Marc

Chaque deuxième jeudi de chaque mois, La Couleur du Web propose un atelier citoyen 2tonnes.

L’atelier se déroule de 19h à 22h dans les locaux de La Couleur du Web au 34 rue du Pressoir Neuf à Orléans.

Les ateliers 100% citoyens sont ouverts à tous de façon à sensibiliser le plus grand nombre à l’urgence climatique. Une participation consciente est requise, via la billetterie en ligne : minimum 5€, recommandé 15€.

Inscription sur https://fresqueduclimat.org/participer-a-un-atelier-grand-public/

Les prochaines dates :

L’atelier 2tonnes propose aux participants d’explorer le futur en équipe et d’essayer de limiter le changement climatique en atteignant les 2tonnes éq. CO2 d’émissions de gaz à effet de serre par an et par personne, d’ici à 2050, afin de respecter les engagements de l’accord de Paris.

Durant l’atelier, vous comprendrez concrètement et de façon ludique ce que viser la neutralité carbone en 2050 en France implique. Avec le groupe, vous aurez la mission de construire un scénario de transition pour limiter le changement climatique à +1,5°C. Pour cela, vous vivrez en accéléré les 30 prochaines années et devrez choisir des actions individuelles ET collectives à l’échelle du pays. Suite à chaque choix, les émissions individuelles et nationales seront mises à jour et vous permettront en live de visualiser votre scénario de transition.

Cet atelier vous permettra d’avoir une vue d’ensemble de la transition pour comprendre quelles actions prioriser, aux différentes échelles, quels acteurs et secteurs seront impactés, et vers quel monde cette transition nous permet d’aller. Lors de l’atelier, et suite à l’atelier (grâce à votre compte participant), vous découvrirez la diversité des actions possibles et les ordres de grandeur de leur impact.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-16T19:00:00+01:00 – 2023-03-16T22:00:00+01:00

2023-06-08T19:00:00+02:00 – 2023-06-08T22:00:00+02:00