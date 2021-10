Tassin-la-Demi-Lune Espace Culturel l'Atrium Métropole de Lyon, Tassin-la-Demi-Lune La Couleur du Vent Espace Culturel l’Atrium Tassin-la-Demi-Lune Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Espace Culturel l’Atrium, le samedi 15 janvier 2022 à 10:30

Au détour d’une mélodie, c’est l’histoire d’éléphants ou de Petit Géant qui partent à la recherche de la couleur du vent qui se raconte. Poésie, littérature et musique sont soufflées à l’oreille des enfants. Les musiciens jouent avec les sourdines, le souffle, les pistons et explorent le champ des possibles pour ouvrir votre imaginaire !

Tarif Unique : 7 euros

POSSIBLE(S) QUARTET Espace Culturel l’Atrium 35 avenue du 8 mai 1945, 69160 Tassin la Demi-Lune Tassin-la-Demi-Lune Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-15T10:30:00 2022-01-15T11:15:00

