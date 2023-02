La Couleur Des Emotions THEATRE D’AIX – COMEDIE D’AIX AIX EN PROVENCE Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

La Couleur Des Emotions THEATRE D’AIX – COMEDIE D’AIX, 26 février 2023, AIX EN PROVENCE. La Couleur Des Emotions THEATRE D’AIX – COMEDIE D’AIX. Un spectacle à la date du 2023-02-26 à 11:00 (2023-02-10 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros. Aujourd’hui, c’est le bazar! Tout est sens dessus dessous. Couleurs et émotions sont éparpillées. Pour retrouver son équilibre, « Elle » va devoir ranger tout ça, sous l’œil des petits monstres de couleur… Un spectacle mêlant clown et théâtre d’objets pour découvrir les émotions, destiné aux petits comme aux grands. Votre billet est ici THEATRE D’AIX – COMEDIE D’AIX AIX EN PROVENCE 8 Avenue de la Violette Bouches-du-Rhone Aujourd’hui, c’est le bazar! Tout est sens dessus dessous. Couleurs et émotions sont éparpillées. Pour retrouver son équilibre, « Elle » va devoir ranger tout ça, sous l’œil des petits monstres de couleur… Un spectacle mêlant clown et théâtre d’objets pour découvrir les émotions, destiné aux petits comme aux grands. .18.0 EUR18.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu THEATRE D'AIX - COMEDIE D'AIX Adresse 8 Avenue de la Violette Ville AIX EN PROVENCE Tarif 18.0-18.0 lieuville THEATRE D'AIX - COMEDIE D'AIX AIX EN PROVENCE Departement Bouches-du-Rhone

THEATRE D'AIX - COMEDIE D'AIX AIX EN PROVENCE Bouches-du-Rhone https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/

La Couleur Des Emotions THEATRE D’AIX – COMEDIE D’AIX 2023-02-26 was last modified: by La Couleur Des Emotions THEATRE D’AIX – COMEDIE D’AIX THEATRE D'AIX - COMEDIE D'AIX 26 février 2023 THEATRE D'AIX - COMEDIE D'AIX AIX EN PROVENCE

AIX EN PROVENCE Bouches-du-Rhone