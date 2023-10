Les Mots Z’ailés La couleur de l’instant Pont-de-Crau Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Pont-de-Crau Les Mots Z’ailés La couleur de l’instant Pont-de-Crau, 14 octobre 2023, Pont-de-Crau. Les Mots Z’ailés Samedi 14 octobre, 19h00 La couleur de l’instant Participation libre et consciente / auberge espagnole en after Des morceaux de textes, de chansons, de sons, des morceaux d’humour, de bravoure, des morceaux de nature, des histoires d’oiseaux, mais pas que…des mots qui s’assemblent ou pas. Une circulation des mots antigravitationnelle conduite à travers la strate poético facétieuse mais pas que… Textes, chant et Jeu : Pascal Schaefer

Musique: Catherine Fontaine, Olivier Tivoli, Pascal Schaefer

Accompagnement et soutien à la mise en scène Elisabeth Meunier La couleur de l’instant 268 chemin de Falet Pont-de-Crau 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 76 15 05 62 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T19:00:00+02:00 – 2023-10-14T19:40:00+02:00

2023-10-14T19:00:00+02:00 – 2023-10-14T19:40:00+02:00 Spectacle Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Pont-de-Crau Autres Lieu La couleur de l’instant Adresse 268 chemin de Falet Ville Pont-de-Crau Departement Bouches-du-Rhône Age min 8 Age max 99 Lieu Ville La couleur de l’instant Pont-de-Crau latitude longitude 43.662628;4.659324

La couleur de l’instant Pont-de-Crau Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pont-de-crau/