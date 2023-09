Montre moi comme tu souffles fort ! La couleur de l’instant Pont-de-Crau, 23 septembre 2023, Pont-de-Crau.

Spectacle théâtral et atelier peinture

Petit Mistral ne rêve qu’une chose :

Aller sur la mer et courir avec les voiliers. Mais souffle-t-il déjà assez fort ?

Laissez vous emporter par une rafale de gabians moqueurs, de méchant Mistral noir, de policiers en colère et de beaux voiliers qui n’avancent pas.

Et surtout n’oubliez pas de bien vous couvrir !

« Oh la la, ce Mistral. Je ne le supporte plus ! Il me fait tourner la tête ! »

Un spectacle de Miriam Meurers de la compagnie babelabab

Et aussi

Atelier découverte de la pratique du Jeu de peindre

avec Sylvie Albert de La couleur de l’instant

Résa: 06 22 91 25 69

La couleur de l’instant 268 chemin de Falet Pont-de-Crau 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 22 91 25 69 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T15:00:00+02:00 – 2023-09-23T18:00:00+02:00

