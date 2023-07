L’Odyssée d’Aïga : spectacle et atelier La coulée verte Vorey, 11 juillet 2023, Vorey.

Vorey,Haute-Loire

Une fable teintée de poésie et d’humour !

Les comédien.ne.s tourbillonnent avec joie et virtuosité, nous embarquant dans notre histoire commune, celle d’un monde qui disparaît et où pourtant, survivent et se déploient des rires, des luttes et des espoirs..

2023-07-11 19:00:00 fin : 2023-07-11 . .

La coulée verte

Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



A fable tinged with poetry and humor!

The actors whirl around with joy and virtuosity, taking us into our shared history, that of a disappearing world where laughter, struggle and hope survive and unfold.

Una fábula teñida de poesía y humor

Los actores se arremolinan con alegría y virtuosismo para hacernos viajar a través de nuestra historia común, la historia de un mundo que desaparece pero en el que sobreviven y florecen la risa, la lucha y la esperanza.

Eine Fabel, die von Poesie und Humor geprägt ist!

Die Schauspieler/innen wirbeln mit Freude und Virtuosität und nehmen uns mit in unsere gemeinsame Geschichte, die Geschichte einer Welt, die verschwindet und in der dennoch Lachen, Kämpfe und Hoffnungen überleben und sich entfalten können.

Mise à jour le 2023-06-29 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay