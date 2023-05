Partir en livre – Goût’livres à la Coulée verte La Coulée verte près de l’aire de jeux, 4 juillet 2023, .

Partir en livre – Goût’livres à la Coulée verte Mardi 4 juillet, 16h30 La Coulée verte près de l’aire de jeux Entrée: 0

Du tout-petit au grand de CM2 !

Après l’école, à l’heure du goûter, venez profiter de lectures, de jeux et de surprises imaginées par les bibliothécaires ! Chacun est invité à participer : enfants, parents… et à apporter son goûter.

Dans le cadre de Partir en livre

A la Coulée verte près de l’aire de jeux.

De 3 à 10 ans

Annulation en cas de pluie

La Coulée verte près de l'aire de jeux rue du Sénéchal 44350 Guerande 44350
02 40 24 75 91
mediatheque@ville-guerande.fr
http://www.mediatheque.ville-guerande.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-04T16:30:00+02:00 – 2023-07-04T18:00:00+02:00

CULTURE FAMILLE