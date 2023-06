Fête Nationale La Coulée Verte Naintré Naintré Catégories d’Évènement: Naintré

Vienne Fête Nationale La Coulée Verte Naintré, 13 juillet 2023, Naintré. Fête Nationale Jeudi 13 juillet, 19h00 La Coulée Verte Dès 19h, retrouvez des animations pour enfants place Jean Jaurès

22h : retraite aux flambeaux

23h : feu d’artifice depuis la Coulée Verte suivi d’un bal en plein air, place Jean Jaurès.

Buvette et restauration sur place. La Coulée Verte Naintré avenue Jean Jaurès Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine

2023-07-13T19:00:00+02:00 – 2023-07-13T23:30:00+02:00

