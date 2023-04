Dessins perchés La Coulée Verte, 12 mai 2023, Naintré.

Dessins perchés 12 – 14 mai La Coulée Verte

Nouvelle exposition de dessins d’enfants intitulée « Dessins perchés » dont l’objectif est de valoriser l’expression artistique des enfants et de dynamiser le centre ville de Naintré par la même occasion auprès du public.

Cet événement a mobilisé la participation les enfants de différentes structures de Naintré.

Sur le thème du cirque, les dessins des enfants seront accrochés sur un fil, près du centre bourg, avenue Jean Jaurès et sur la Coulée Verte.

Cette exposition éphémère est visible en libre accès du 12 au 14 mai 2023.

Si vous aussi vous souhaitez participer, n’hésitez pas à venir exposer vos dessins librement en n’oubliant pas de mettre votre nom au verso, ils seront à récupérer en mairie.

Pour en savoir plus, n‘hésitez pas à contacter Mme Giret au 05 49 90 34 83.

La Coulée Verte Naintré avenue Jean Jaurès Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 90 34 83 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-12T09:00:00+02:00 – 2023-05-12T23:00:00+02:00

2023-05-14T09:00:00+02:00 – 2023-05-14T23:00:00+02:00

exposition dessins

Mairie de Naintré