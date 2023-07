Festival Open’Air La coulée verte Guérande, 26 août 2023, Guérande.

Pour sa 4ème édition, le festival Open Air vous invite à vous retrouver à la fin de l’été, autour d’une journée conviviale.

Différentes animations seront proposées durant l’après-midi : structures gonflables, jeux en bois, espace maquillage, spectacle aérien avec la compagnie « Cie les Zêtres » et contes et histoires avec Mille-Feuilles et Petit Lu.

Pour animer la soirée, une scène ouverte laissera la place à 4 groupes : les Chicos de Lobelias, Bro Gwenn Reggae Band, Glao et Lupo.

Restauration sur place.

La coulée verte rue du Sénéchal 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 85 58 79 01 »}, {« type »: « email », « value »: « festival.open-air@outlook.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/festival-open-air-guerande.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-26T15:00:00+02:00 – 2023-08-27T00:00:00+02:00

