La Nuit Guérandaise Samedi 3 juin, 18h00 La Coulée Verte

À la suite du report de la Fête Médiévale, la municipalité organise un évènement festif le premier week-end de juin : La Nuit Guérandaise.

Imaginez : des fanions, des stands de restauration et buvettes, des grandes tables et bancs à partager, une scène sur laquelle jouent des groupes locaux et un espace pour danser… C’est ce que vous réserve la Nuit Guérandaise. Grande soirée festive, ce temps fort est pensé pour que chacun profite avant le lancement de la période estivale, que les guérandais se retrouvent, créent du lien et partagent un moment de convivialité.

Cette nuit festive sera aussi l’occasion de célébrer le 60ème anniversaire du jumelage entre les villes de Guérande et Dinkelsbühl.

Retrouvez plus de détails sur cet évènement prochainement.

