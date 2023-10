Balade paysagère : à la découverte de la Coulée Verte de Louverné La Coulée Verte de Louverné Louverné Catégories d’Évènement: Louverné

Mayenne Balade paysagère : à la découverte de la Coulée Verte de Louverné La Coulée Verte de Louverné Louverné, 15 octobre 2023, Louverné. Balade paysagère : à la découverte de la Coulée Verte de Louverné Dimanche 15 octobre, 14h00 La Coulée Verte de Louverné Sur inscription – Prévoir une tenue adaptée à la promenade en milieu humide Le CAUE de la Mayenne vous propose de prendre l’air en partant à la découverte de la Coulée Verte de Louverné, projet exemplaire de restauration des espaces naturels existants et de tissage avec l’environnement bâti. _________ « L’enjeu de cette coulée verte, c’est de relier l’homme et la nature » résume Alain BOISBOUVIER, maire de Louverné en 2016. Inaugurée le 29 mai 2016, la Coulée Verte de Louverné permet désormais de relier les lotissements situés à l’Est du centre-ville, tout en découvrant des milieux naturels de cours d’eau et de zones humides. Elle recouvre une surface de plus de 5 ha, englobant le ruisseau de la Fontaine et les zones humides qui étaient alors en mauvais état. Afin de restaurer ces milieux naturels, différents travaux ont été réalisés en 2015 avec pour objectifs :

La renaturation du lit du cours d’eau permettant un fonctionnement naturel

La plantation de végétaux adaptés

La création de mares favorables aux amphibiens

La création de chemins piétonniers pédagogiques Au total, ce projet a permis la restauration d’environ 700 m de cours d’eau et 8 000 m² de zones humides. En s’imposant comme l’identité de développement durable de Louverné, cette réalisation exemplaire obtient en 2017 un prix spécial du jury du Grand Prix National des milieux humides, u_ne mention hors concours dans le cadre de l’édition 2018 du _Grand Prix du Cadre de Vie du CAUE 53, ainsi qu’une Victoire d’Argent aux Victoires du Paysage 2020. _________ Information pratiques : La balade paysagère débutera à 14h00.

Nous vous donnons rendez-vous sur la Place des Sports de Louverné.

Lien d’inscription : https://forms.gle/nGyzD2VGbxK8FLmo8

Besoin de nous retrouver le jour J ? Contactez-nous au 06 60 02 49 30

