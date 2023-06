Au Coin des Rues de Champagne sur Seine La coulée verte Champagne-sur-Seine, 9 juillet 2023, Champagne-sur-Seine.

Au Coin des Rues de Champagne sur Seine Dimanche 9 juillet, 14h00 La coulée verte

Au Coin des Rues revient à Champagne-sur-Seine dans le quartier des Chaillots. Cette fois la fête aura lieue à l’ombre des arbres de la coulée verte !

14h15 Slam avec l’association « Le Panorama »

15h00 TOAN’CO

Poésie urbaine

Des ambiances vocales street, proches du slam, couplées aux vibrations naturelles et acoustiques. Par un flow imagé et humaniste sur un beatbox à faire trembler les cœurs moroses, le binôme dévoile une poésie urbaine aussi fougueuse que feutrée, résolument solaire.

17h00 Cie Quand les Moules auront des Dents – “Germaine et Germaine”

Duo gestuel et clownesque – Tout public

Dans ce parc, il y a ce banc et ces deux petites vieilles qui passent le temps. Jamais là où on les attend, parfois malicieuses, souvent irrévérencieuses, toujours joueuses, ces deux mamies un peu sadiques et pleines d’humour livrent un regard tantôt doux, tantôt acerbe et cruel sur le monde qui les entoure.

18h00 Z Fabulous Orchestra

Musique poétique et festive

Sept musicien·ne·s dont les compositions s’inspirent de leurs périples aux quatre coins du globe. Puisant dans leurs influences éclectiques, ils composent collectivement des chansons poétiques, engagées et festives. Ils jouent avec les langues et multiplient les sonorités acoustiques pour proposer une musique résolument vivante et entraînante.

Et pendant l’après-midi :

Friperie solidaire par l’association Méli-Mélo del Mundo : c’est le moment de renouveler sa garde-robe gratuitement ou à tout petit prix : troc de vêtements, 1 vêtement contre 1 vêtement OU 1 vêtement = 1 euro.

Le Grand Prix de la Moulinade Cie La Mince Affaire

Entresort participatif à partir de 8 ans

Une course de slot-car (petite voiture de course) déjantée, dans laquelle 8 joueurs s’affrontent sans pitié sur une musique folle, le tout commenté avec fougue par un ancien pilote de course.

Jeux en Bois

Initiation cirque par la Cie Les Pucks

Intervention dansée par Chaussons Rouges

Les Cabanes des Chaillots construites par les habitant.e.s et l’artiste Faustine Levin.

La coulée verte Rue ambroise paré – 77430 Champagne sur seine Champagne-sur-Seine 77430 Seine-et-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-09T14:00:00+02:00 – 2023-07-09T19:30:00+02:00

©Estelle Deon