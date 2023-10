Fabrication et vente de pain La Coudrerie Vicq-sur-Mer, 27 octobre 2023, Vicq-sur-Mer.

Vicq-sur-Mer,Manche

Rendez-vous dans le fournil du Moulin à eau de Marie Ravenel pour observer la boulangère fabriquer ses pains.

Gratuit – Accès libre

Défournement et vente à partir de 11h30 pour la gâche et de 12h30 pour les autres pains..

2023-10-27 fin : 2023-10-27 . .

La Coudrerie Rethoville

Vicq-sur-Mer 50330 Manche Normandie



Visit Marie Ravenel’s watermill bakery and watch the baker make her breads.

Free admission

Defournement and sale from 11:30 a.m. for gâche and 12:30 p.m. for other breads.

Visite la panadería del molino de agua de Marie Ravenel y observe cómo la panadera elabora su pan.

Entrada gratuita

Desenvasado y venta a partir de las 11:30 para la gâche y de las 12:30 para los demás panes.

Treffen Sie sich in der Backstube der Wassermühle von Marie Ravenel, um der Bäckerin bei der Herstellung ihrer Brote zuzusehen.

Kostenlos – Freier Zugang

Aufbacken und Verkauf ab 11:30 Uhr für Gâche und ab 12:30 Uhr für die anderen Brotsorten.

