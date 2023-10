Atelier Bourbelots en famille La Coudrerie Vicq-sur-Mer, 27 octobre 2023, Vicq-sur-Mer.

Vicq-sur-Mer,Manche

Après avoir récolté des pommes dans le verger du moulin, le fournil attenant est l’endroit rêvé pour préparer de succulents bourbelots : une pomme évidée cuite à l’étouffée dans une pâte feuilletée avec du beurre et du sucre, ou de la gelée de groseille… le tout sous la houlette d’une boulangère bienveillante.

A partir de 6 ans – Durée 2h

Réservation nécessaire auprès de l’Office de tourisme du Cotentin..

2023-10-27 14:30:00 fin : 2023-10-27 . .

La Coudrerie Rethoville

Vicq-sur-Mer 50330 Manche Normandie



After harvesting apples in the mill orchard, the adjoining bakery is the perfect place to prepare succulent bourbelots: a hollowed-out apple stewed in puff pastry with butter and sugar, or redcurrant jelly? all under the guidance of a friendly baker.

From 6 years – Duration 2h

Reservations required at the Cotentin Tourist Office.

Después de cosechar manzanas en el huerto del molino, la panadería contigua es el lugar perfecto para preparar suculentos bourbelots: una manzana sin corazón guisada en hojaldre con mantequilla y azúcar, o gelatina de grosella… todo ello bajo la dirección de un amable panadero.

A partir de 6 años – 2 horas

Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo de Cotentin.

Nach der Apfelernte im Obstgarten der Mühle ist die angrenzende Backstube der ideale Ort, um köstliche Bourbelots zuzubereiten: ein ausgehöhlter Apfel, der in einem Blätterteig mit Butter und Zucker oder Johannisbeergelee gedünstet wird, und das alles unter der Anleitung einer freundlichen Bäckerin.

Ab 6 Jahren – Dauer 2 Stunden

Reservierung beim Fremdenverkehrsamt von Cotentin erforderlich.

Mise à jour le 2023-10-09 par Normandie Tourisme / Attitude Manche