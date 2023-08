Journées européennes du patrimoine – Moulin à eau de Marie Ravenel La Coudrerie Vicq-sur-Mer, 16 septembre 2023, Vicq-sur-Mer.

Vicq-sur-Mer,Manche

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, le moulin à eau de Marie Ravenel se mobilise pour vous faire découvrir ce patrimoine d’antan, précurseur dans l’utilisation des énergies renouvelables.

Le samedi 16 août :

– Toute la journée : visites libres et gratuites.

– 10h00 : atelier pain adultes (sur réservation auprès de l’Office de tourisme du Cotentin).

Le dimanche 17 août :

– Toute la journée : visites libres et gratuites.

– 9h30 : Fabrication de pain : Accès libre et gratuit au fournil, Défournement et vente à partir de 11h30 pour la gâche, et de 12h30 pour les autres pains .

– l’après-midi : Vente de pain et de teurgoule..

Samedi 2023-09-16 fin : 2023-09-17

La Coudrerie Rethoville

Vicq-sur-Mer 50330 Manche Normandie



On the occasion of the European Heritage Days, the Marie Ravenel water mill is mobilizing to let you discover this heritage of yesteryear, a forerunner in the use of renewable energies.

Saturday August 16 :

– All day: free tours

– 10:00 am: Bread workshop for adults (booking required at the Cotentin Tourist Office)

Sunday, August 17:

– All day: free tours

– 9:30 a.m.: Bread-making: Free access to the bakery, Defournement and sale from 11:30 a.m. for gâche, and 12:30 p.m. for other breads

– afternoon: Bread and teurgoule sales

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el molino de agua de Marie Ravenel se pone en marcha para hacerle descubrir este patrimonio de antaño, precursor en el uso de energías renovables.

Sábado 16 de agosto:

– Todo el día: visitas gratuitas.

– 10 h: Taller de pan para adultos (reserva obligatoria en la Oficina de Turismo de Cotentin).

Domingo 17 de agosto:

– Todo el día: visitas libres.

– 9:30 h: Panadería: acceso libre a la panadería, Desmoldado y venta a partir de las 11:30 h para la gâche, y de las 12:30 h para los demás panes.

– tarde: Venta de pan y teurgoule.

Anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals wird die Wassermühle von Marie Ravenel mobilisiert, damit Sie dieses Kulturerbe aus vergangenen Zeiten, das ein Vorreiter in der Nutzung erneuerbarer Energien ist, entdecken können.

Am Samstag, den 16. August :

– Den ganzen Tag über: freie und kostenlose Besichtigungen.

– 10.00 Uhr: Brot-Workshop für Erwachsene (Reservierung beim Fremdenverkehrsamt von Cotentin erforderlich).

Am Sonntag, den 17. August :

– Den ganzen Tag über: freie und kostenlose Besichtigungen.

– 9.30 Uhr: Brotherstellung: Freier Zugang zur Backstube, Entbacken und Verkauf ab 11.30 Uhr für Gâche und ab 12.30 Uhr für die anderen Brotsorten.

– nachmittags: Verkauf von Brot und Teurgoule.

