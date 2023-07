Atelier pain pour adulte La Coudrerie Vicq-sur-Mer, 14 août 2023, Vicq-sur-Mer.

Vicq-sur-Mer,Manche

Cet atelier convivial et intimiste est le moyen parfait pour s’exercer à la fabrication du pain, mais aussi de faire et de déguster de succulentes pizzas cuites au feu de bois.

Au programme :

– Notions essentielles pour faire son pain

– Pétrissage et façonnage de sa pâte

– Préparation de pizzas

– Visite du moulin

A partir de 18 ans – Repas du midi inclus – Durée 5h

Réservation nécessaire auprès de l’Office de tourisme du Cotentin..

2023-08-14 10:00:00 fin : 2023-08-14 . .

La Coudrerie Rethoville

Vicq-sur-Mer 50330 Manche Normandie



This friendly, intimate workshop is the perfect way to practice bread-making, as well as making and enjoying delicious wood-fired pizzas.

Program:

– Bread-making basics

– Kneading and shaping dough

– Preparing pizzas

– Visit to the mill

From 18 years – Lunch included – Duration 5h

Reservations required at the Cotentin Tourist Office.

Este agradable e íntimo taller es la manera perfecta de practicar la elaboración del pan, así como de preparar y disfrutar de deliciosas pizzas al horno de leña.

En el programa:

– Lo esencial de la panificación

– Amasar y dar forma a la masa

– Elaboración de pizzas

– Visita al molino

A partir de 18 años – Comida incluida – Duración 5h

Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo de Cotentin.

Diese gemütliche und intime Werkstatt ist der perfekte Ort, um sich im Brotbacken zu üben, aber auch um leckere Holzofenpizzen zu backen und zu genießen.

Auf dem Programm stehen:

– Grundlegende Begriffe, um sein eigenes Brot zu backen

– Kneten und Formen des Teigs

– Zubereitung von Pizzas

– Besuch der Mühle

Ab 18 Jahren – Mittagessen inbegriffen – Dauer 5 Std

Reservierung beim Fremdenverkehrsamt von Cotentin erforderlich.

Mise à jour le 2023-07-13 par Normandie Tourisme / Attitude Manche