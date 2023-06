Sieste poétique La Coudrerie Vicq-sur-Mer, 27 juillet 2023, Vicq-sur-Mer.

Vicq-sur-Mer,Manche

L’âme de Marie Ravenel, poétesse autodidacte, imprègne chaque recoin du moulin. A l’ombre des pommiers du verger, quoi de mieux que d’écouter les poésies de Marie et d’autres poètes, lues avec douceur par Catherine ?

Tout public – Durée 1h

Réservation préférable auprès de l’Office de tourisme du Cotentin..

2023-07-27 à 14:00:00 ; fin : 2023-07-27 . .

La Coudrerie Rethoville

Vicq-sur-Mer 50330 Manche Normandie



The soul of self-taught poet Marie Ravenel permeates every corner of the mill. In the shade of the orchard?s apple trees, what could be better than to listen to Marie?s poems and those of other poets, gently read by Catherine?

All ages – Duration 1h

Reservations required at the Cotentin Tourist Office.

El alma de Marie Ravenel, poeta autodidacta, impregna cada rincón del molino. A la sombra de los manzanos del huerto, ¿qué mejor que escuchar la poesía de Marie y de otros poetas, leída dulcemente por Catherine?

Todas las edades – 1 hora

Se ruega reservar en la Oficina de Turismo de Cotentin.

Die Seele von Marie Ravenel, einer autodidaktischen Dichterin, durchdringt jeden Winkel der Mühle. Im Schatten der Apfelbäume im Obstgarten gibt es nichts Besseres, als den Gedichten von Marie und anderen Dichtern zu lauschen, die von Catherine sanft vorgelesen werden

Für alle Altersgruppen – Dauer 1 Stunde

Reservierung vorzugsweise beim Fremdenverkehrsamt von Cotentin.

Mise à jour le 2023-06-27 par Normandie Tourisme / Attitude Manche