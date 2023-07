Visite Multisensorielle du moulin La Coudrerie Vicq-sur-Mer, 13 juillet 2023, Vicq-sur-Mer.

Vicq-sur-Mer,Manche

Grâce au jeu, le patrimoine du moulin et de la meunerie s’apprivoise de manière ludique et interactive. Dessin, grainothèque, sieste poétique et goûter sont au programme !

Conseillé à partir de 6 ans – Durée 2h

Réservation nécessaire auprès de l’Office de tourisme du Cotentin..

2023-07-13 15:00:00 fin : 2023-07-13 . .

La Coudrerie Rethoville

Vicq-sur-Mer 50330 Manche Normandie



The mill and milling heritage can be tamed in a fun, interactive way. Drawing, a grain library, a poetic siesta and a snack are all part of the program!

Recommended for ages 6 and up – 2 hrs

Reservations required at the Cotentin Tourist Office.

Los juegos son una forma divertida e interactiva de conocer el molino y su patrimonio. El programa incluye dibujos, una biblioteca de semillas, una siesta poética y una merienda

Recomendado para niños a partir de 6 años – Duración 2 horas

Reserva previa en la Oficina de Turismo de Cotentin.

Das Kulturerbe der Mühle und der Müllerei kann spielerisch und interaktiv erkundet werden. Zeichnen, eine Kornothek, eine poetische Siesta und ein Imbiss stehen auf dem Programm!

Empfohlen ab 6 Jahren – Dauer 2 Stunden

Reservierung beim Fremdenverkehrsamt von Cotentin erforderlich.

