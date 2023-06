Graine de curieux La Coudée Mont-Saint-Jean Mont-Saint-Jean Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Mont-Saint-Jean Graine de curieux La Coudée Mont-Saint-Jean, 30 juillet 2023, Mont-Saint-Jean. Graine de curieux 30 juillet – 5 août La Coudée 144, 200 ou 250€, en fonction de la situation familiale Pour les jeunes pousses qui ont envie de grandir en plein air : axé sur la convivialité et le vivre ensemble, les enfants pourront participer chaque jour à des activités liées à l’environnement naturel et la découverte du patrimoine rural. Un accent sera mis sur l’alimentation puisque tous les produits pour les repas seront bio et/ou locaux. La Coudée 17 rue de Montberthault 21320 Mont Saint Jean Mont-Saint-Jean 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « lacoudee.enfants@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-30T08:30:00+02:00 – 2023-07-30T23:59:00+02:00

