Mont-Saint-Jean Camp théâtre La Coudée Mont-Saint-Jean, 18 juillet 2023, Mont-Saint-Jean. Camp théâtre 19 – 29 juillet La Coudée 270, 350 ou 400€, en fonction de la situation familiale Après cinq jours de découverte du théâtre, d’apprentissage de scénettes, de construction d’éléments de costumes ou d’accessoires avec, entre autres, le matériel que nous offre la nature environnante, la troupe éphémère partira sur les routes de l’Auxois pour présenter le résultat de son travail !

Plusieurs représentations seront proposées, dans différentes localités, afin de permettre aux participants de se confronter aux plaisirs de la scène ! La Coudée 17 rue de Montberthault 21320 Mont Saint Jean Mont-Saint-Jean 21320 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté

