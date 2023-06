Curieux de nature La Coudée Mont-Saint-Jean Mont-Saint-Jean Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Mont-Saint-Jean Curieux de nature La Coudée Mont-Saint-Jean, 10 juillet 2023, Mont-Saint-Jean. Curieux de nature 10 – 16 juillet La Coudée 164, 220 ou 270€, en fonction de la situation familiale Avec comme objectif de respecter au mieux les souhaits des participants (recueillis lors des précedentes éditions), le camp Curieux de Nature est cette année organisé au Lac de Saint Agnan. Au programme : pêche, activité aquatique, découverte de la nature et du patrimoine du Morvan ! La Coudée 17 rue de Montberthault 21320 Mont Saint Jean Mont-Saint-Jean 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « lacoudee.enfants@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

