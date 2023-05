Tournée du ludobus espace leyne, 24 juillet 2023, La Coucourde.

Venez vous initier aux divers jeux interactifs proposés, découvrir des nouveaux jouets. Amusement et détente garantis en famille..

2023-07-24 à ; fin : 2023-07-24 . .

espace leyne

La Coucourde 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and learn about the various interactive games offered and discover new toys. Fun and relaxation guaranteed in family.

Venga a probar los diversos juegos interactivos que se ofrecen y descubra nuevos juguetes. Diversión y relajación garantizadas para toda la familia.

Lernen Sie die verschiedenen interaktiven Spiele kennen, die angeboten werden, und entdecken Sie neue Spielsachen. Spaß und Entspannung für die ganze Familie sind garantiert.

Mise à jour le 2023-04-21 par Montélimar Tourisme Agglomération