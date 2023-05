26 -ème coucourdoise la mairie rue royale, 14 juillet 2023, La Coucourde.

courses pédestres su 2 circuits: le village et les alentours 2 parcours proposés: 6km départ à 9h30 et 13km départ à 9h35 .Présence de la croix rouge. Les inscriptions se font devant la mairie dès 8H00..

2023-07-14 à 08:00:00 ; fin : 2023-07-14 . .

la mairie rue royale

La Coucourde 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



pedestrian races on 2 circuits: the village and the surroundings 2 proposed courses: 6km departure at 9:30 a.m. and 13km departure at 9:35 a.m. Presence of the red cross. Registrations are made in front of the town hall from 8H00.

carreras a pie en 2 circuitos: el pueblo y los alrededores 2 recorridos propuestos: salida de 6 km a las 9.30 h y salida de 13 km a las 9.35 h. Presencia de la cruz roja. Las inscripciones se realizarán delante del ayuntamiento a partir de las 8.00 h.

fußläufe auf 2 Strecken: im Dorf und in der Umgebung 2 Strecken: 6 km ab 9:30 Uhr und 13 km ab 9:35 Uhr. Das Rote Kreuz ist anwesend. Anmeldungen sind ab 8:00 Uhr vor dem Rathaus möglich.

Mise à jour le 2023-04-21 par Montélimar Tourisme Agglomération