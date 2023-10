La Pharmacie du jardin : Bobologie du quotidien La Côte Vayres, 30 septembre 2023, Vayres.

Vayres,Haute-Vienne

La Ferme des Simples vous invite à son atelier « Pharmacie du jardin ». En effet, les grand-mères sont parties avec leurs secrets mais tout n’a pas été perdu. Apprenez à cultiver ou repérer les herbes pour garder la forme naturellement et soigner les bobos du quotidien simplement avec quelques recettes faciles à réaliser. Durée : 2h30, 20€/adulte, 15€/enfant (12-14 ans). Réservation obligatoire. L’animation est suivie d’un atelier de fabrication d’un baume (option, 10€/pers, 30min)..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 16:30:00. EUR.

La Côte La ferme des simples

Vayres 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Ferme des Simples invites you to its « Garden Pharmacy » workshop. Grandmothers may have left us with their secrets, but not everything has been lost. Learn how to grow or identify herbs to keep in shape naturally, and treat everyday ailments with a few easy-to-make recipes. Duration: 2h30, 20?/adult, 15?/child (12-14 yrs). Reservations required. The presentation is followed by a balm-making workshop (optional, 10?/pers, 30min).

La Ferme des Simples le invita a su taller « Farmacia de jardín ». Puede que las abuelas nos hayan dejado sus secretos, pero no todo se ha perdido. Aprenda a cultivar o encontrar las hierbas que necesita para mantenerse en forma de forma natural y tratar las dolencias cotidianas con algunas recetas fáciles de hacer. Duración: 2 horas y media, 20 euros/adulto, 15 euros/niño (12-14 años). Imprescindible reservar. A continuación, tendrá lugar un taller de elaboración de bálsamos (opcional, 10 ¤/persona, 30 minutos).

Die Ferme des Simples lädt Sie zu ihrem Workshop « Apotheke im Garten » ein. Die Großmütter haben ihre Geheimnisse mit nach Hause genommen, aber nicht alles ist verloren gegangen. Lernen Sie, wie man Kräuter anbaut oder aufspürt, um auf natürliche Weise in Form zu bleiben und alltägliche Wehwehchen einfach mit einigen leicht umzusetzenden Rezepten zu behandeln. Dauer: 2,5 Stunden, 20/Erwachsene, 15/Kind (12-14 Jahre). Eine Reservierung ist erforderlich. Im Anschluss an die Animation findet ein Workshop zur Herstellung eines Balsams statt (optional, 10?/Person, 30min).

Mise à jour le 2023-09-22 par OT Porte Océane du Limousin