Vivre avec le bois : de la forêt à l’atelier La Côte Vayres, 26 août 2023, Vayres.

Vayres,Haute-Vienne

La Ferme des Simples organise un stage autour du bois. De la forêt à l’atelier : appréhender l’écosystème forestier et les modes de gestion, reconnaître les essences, éléments de botanique, comprendre les usages possibles pour l’autonomie familiale avec des exemples concrets (chauffage, clôture, petit mobilier..), outillage de base. Durée : 7h 50, à partir de 15 ans. (repas tiré du sac). Réservation obligatoire. Programme et horaires sur www.lafermedessimples.fr.

2023-08-26 fin : 2023-08-26 . EUR.

La Côte La ferme des simples

Vayres 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



La Ferme des Simples is organizing a wood workshop. From the forest to the workshop: understanding the forest ecosystem and management methods, recognizing species, botanical elements, understanding possible uses for family autonomy with concrete examples (heating, fencing, small furniture…), basic tools. Duration: 7.50 hrs. from age 15 (packed lunch). Booking essential. Program and timetable on www.lafermedessimples.fr

La Ferme des Simples organiza un curso sobre la madera. Del bosque al taller: conocer el ecosistema forestal y su gestión, reconocer las especies, los elementos botánicos, comprender los posibles usos para la autonomía familiar con ejemplos concretos (calefacción, vallas, pequeños muebles, etc.), herramientas básicas. Duración: 7,50 h, a partir de 15 años (comida para llevar). Imprescindible reservar. Programa y horarios en www.lafermedessimples.fr

Die Ferme des Simples organisiert einen Workshop rund um das Thema Holz. Vom Wald in die Werkstatt: das Ökosystem Wald und seine Bewirtschaftung verstehen, Baumarten erkennen, Elemente der Botanik, mögliche Verwendungszwecke für die Selbstversorgung der Familie anhand konkreter Beispiele (Heizung, Zaun, Kleinmöbel…), grundlegende Werkzeuge. Dauer: 7h 50, ab 15 Jahren (Essen aus dem Rucksack). Eine Reservierung ist erforderlich. Programm und Zeitplan auf www.lafermedessimples.fr

Mise à jour le 2023-10-20 par OT Porte Océane du Limousin