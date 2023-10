Revenons à nos moutons: Etre ou ne pas être La Côte Vayres, 23 août 2023, Vayres.

Vayres,Haute-Vienne

La Ferme des Simples vous invite à sa visite pédagogique de son petit élevage de brebis. Au programme: 2h pour découvrir un petit élevage de brebis, son organisation, son impact, la psychologie du mouton, du troupeau et du berger. L’atelier comporte une petite transhumance, quelques soins aux animaux, des explications, des grandes et des petites histoires. Tous publics. 12€/adulte – 5€/enfant. Les chiens ne sont pas acceptés. Réservation obligatoire. Rendez-vous sur www.lafermedessimples.fr.

2023-08-23 fin : 2023-08-23 18:30:00. EUR.

La Côte La ferme des simples

Vayres 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Ferme des Simples invites you on an educational tour of its small sheep farm. Program: 2 hours to discover a small ewe farm, its organization, its impact, the psychology of the sheep, the flock and the shepherd. The workshop includes a short transhumance, some animal care, explanations and stories big and small. Open to all. 12/adult ? 5/child. Dogs are not accepted. Reservations required. Visit www.lafermedessimples.fr

Ferme des Simples le invita a una visita pedagógica de su pequeña granja de ovejas. En el programa: 2 horas para descubrir una pequeña granja de ovejas, su organización, su impacto, la psicología de la oveja, el rebaño y el pastor. El taller incluye una breve trashumancia, algunos cuidados a los animales, explicaciones e historias grandes y pequeñas. Apto para todas las edades. 12€/adulto y 5€/niño. No se admiten perros. Imprescindible reservar. Visite www.lafermedessimples.fr

Die Ferme des Simples lädt Sie zu einer pädagogischen Führung durch ihre kleine Schafzucht ein. Auf dem Programm stehen zwei Stunden, in denen Sie eine kleine Schafzucht, ihre Organisation, ihre Auswirkungen, die Psychologie des Schafes, der Herde und des Schäfers kennenlernen. Der Workshop umfasst eine kleine Wanderung, die Pflege der Tiere, Erklärungen, große und kleine Geschichten. Für alle Altersgruppen. 12?/Erwachsener ? 5?/Kind. Hunde sind nicht erlaubt. Eine Reservierung ist erforderlich. Termine unter www.lafermedessimples.fr

Mise à jour le 2023-09-19 par OT Porte Océane du Limousin