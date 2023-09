Cosm’éthic: Prendre soin de soi La Côte Vayres, 14 août 2023, Vayres.

Vayres,Haute-Vienne

La Ferme des Simples vous invite à son atelier Cosm’éthic. Adieu parabène et ingrédients douteux. Faire au plus simple et au plus naturel, tel est le thème Avec quelques produits de base, la fabrication de nos cosmétiques est un jeu d’enfant… et une économie substantielle! Repartez avec un baume, une crème visage, un déodorant et un dentifrice. A partir de 12 ans. Durée : 1h30, 20€. Réservation obligatoire..

2023-08-14 fin : 2023-08-14 18:00:00. EUR.

La Côte

Vayres 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Ferme des Simples invites you to its Cosm’éthic workshop. Goodbye parabens and dubious ingredients. With a few basic products, making our own cosmetics is child’s play? and a substantial saving! Come away with a balm, face cream, deodorant and toothpaste. Ages 12 and up. Duration: 1h30, 20? Reservations required.

Ferme des Simples le invita a su taller Cosm’éthic. Adiós a los parabenos y a los ingredientes dudosos. Con unos pocos productos básicos, hacer tus propios cosméticos es un juego de niños… ¡y te ahorras mucho dinero! Llévate un bálsamo, una crema facial, un desodorante y una pasta de dientes. A partir de 12 años. Duración: 1h30, 20? Imprescindible reservar.

Die Ferme des Simples lädt Sie zu ihrem Cosm’éthic-Workshop ein. Abschied von Parabenen und zweifelhaften Inhaltsstoffen. Mit ein paar Grundprodukten ist die Herstellung unserer Kosmetika ein Kinderspiel und Sie sparen eine Menge Geld! Nehmen Sie einen Balsam, eine Gesichtscreme, ein Deodorant und eine Zahnpasta mit nach Hause. Ab 12 Jahren. Dauer: 1,5 Stunden, 20? Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-08-11 par OT Porte Océane du Limousin