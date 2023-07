Stage : Vivre avec la Terre La Côte Vayres, 29 juillet 2023, Vayres.

Vayres,Haute-Vienne

Sur deux jours, des ateliers pour renforcer votre autonomie familiale dans une démarche d’écologie pratique et de reconnexion avec le Vivant.. 0n vous parlera de Botanique, d’Anthropologie, des usages alimentaires, médicinaux, artisanaux, culturels. Hébergement en chambres d’hôtes ou sous la tente, repas bio, locaux, fait maison. Tarifs : de 155€ à 215€ (voir leur site internet). Réservation obligatoire..

2023-07-29 fin : 2023-07-30 . EUR.

La Côte

Vayres 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Over two days, workshops to strengthen your family autonomy in a practical ecological approach and reconnection with Life… 0you’ll learn about Botany, Anthropology, food, medicinal, craft and cultural uses. Accommodation in guest rooms or tents, organic, local, home-cooked meals. Rates: from ?155 to ?215 (see their website). Reservations required.

Durante dos días, talleres para fortalecer tu autonomía familiar en un enfoque ecológico práctico y de reconexión con la Vida… 0prenderás sobre Botánica, Antropología, alimentación, usos medicinales, artesanales y culturales. Alojamiento en habitaciones de huéspedes o tiendas de campaña, comidas ecológicas, locales y caseras. Precios: de 155 a 215 euros (consulte su página web). Imprescindible reservar.

In zweitägigen Workshops können Sie Ihre familiäre Autonomie stärken, indem Sie praktische Ökologie betreiben und sich wieder mit dem Lebendigen verbinden… Sie werden über Botanik, Anthropologie, Nahrungsmittel, Medizin, Handwerk und Kultur sprechen. Unterbringung in Gästezimmern oder im Zelt, biologische, lokale und hausgemachte Mahlzeiten. Preise: von 155? bis 215? (siehe ihre Website). Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-07-19 par OT Porte Océane du Limousin