Plantes de bonnes femmes et de sorcières La Côte Vayres, 19 juillet 2023, Vayres.

Vayres,Haute-Vienne

La Ferme des Simples vous invite à son atelier « Plantes de sorcières ». Bonnes femmes, curés ou sorcières, chacun avait ses plantes, ses intentions, ses connaissances. Faire le bien ou faire le mal ? Question de points de vue. Une histoire de notre imaginaire végétal. L’atelier se termine par la fabrication d’un bâton de fumigation. Durée : 2h, 20€/adulte. Réservation obligatoire..

2023-07-19 fin : 2023-07-19 18:30:00. EUR.

La Côte

Vayres 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Ferme des Simples invites you to its « Witches’ Plants » workshop. Good women, priests and witches all had their own plants, intentions and knowledge. Doing good or doing evil? A question of points of view. A history of our plant imagination. The workshop ends with the making of a fumigation stick. Duration: 2 hours, 20 euros/adult. Reservations required.

La Ferme des Simples le invita a su taller « Las plantas de las brujas ». Buenas mujeres, sacerdotes y brujas, todos tenían sus propias plantas, intenciones y conocimientos. ¿Hacer el bien o hacer el mal? Una cuestión de puntos de vista. Una historia de nuestro imaginario vegetal. El taller finaliza con la fabricación de un palo de fumigar. Duración: 2 horas, 20 euros/adulto. Imprescindible reservar.

Die Ferme des Simples lädt Sie zu ihrem Workshop « Plantes de sorcières » (Hexenpflanzen) ein. Gute Frauen, Pfarrer oder Hexen – jeder hatte seine Pflanzen, seine Absichten und sein Wissen. Gutes tun oder Böses tun? Eine Frage der Sichtweisen. Eine Geschichte unserer pflanzlichen Vorstellungswelt. Der Workshop endet mit der Herstellung eines Räucherstäbchens. Dauer: 2 Stunden, 20?/Erwachsener. Reservierung erforderlich.

