Cuisine sauvage et cultivée : vivre avec les plantes La Côte Vayres, 27 mai 2023, Vayres.

Vayres,Haute-Vienne

La Ferme des Simples vous invite à son atelier cuisine autour des plantes. Une journée pour reconnaître et cuisiner les plantes sauvages et cultivées : éléments de botanique, reconnaissance sur le terrain, atelier cuisine avec des recettes simples et savoureuses. Repas dégustation inclus. Durée : 8h, 60€/ adulte, 35€/enfant (10-14 ans). Réservation obligatoire.

2023-05-27 fin : 2023-05-27 18:00:00. EUR.

La Côte

Vayres 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Ferme des Simples invites you to its plant-based cooking workshop. A day to recognize and cook wild and cultivated plants: botanical elements, field reconnaissance, cooking workshop with simple, tasty recipes. Tasting meal included. Duration: 8 hours, 60€/adult, 35€/child (10-14 years). Reservations required

La Ferme des Simples le invita a su taller de cocina a base de plantas. Una jornada para reconocer y cocinar plantas silvestres y cultivadas: elementos botánicos, reconocimiento del terreno, taller de cocina con recetas sencillas y sabrosas. Comida degustación incluida. Duración: 8 horas, 60€/adulto, 35€/niño (10-14 años). Imprescindible reservar

Die Ferme des Simples lädt Sie zu ihrem Kochworkshop rund um Pflanzen ein. Ein Tag, um wilde und kultivierte Pflanzen zu erkennen und zu kochen: Elemente der Botanik, Erkundung im Feld, Kochworkshop mit einfachen und schmackhaften Rezepten. Mahlzeit zur Verkostung inbegriffen. Dauer: 8 Stunden, 60?/Erwachsener, 35?/Kind (10-14 Jahre). Reservierung erforderlich

Mise à jour le 2023-05-12 par OT Porte Océane du Limousin