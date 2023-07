Balade salade: inititiation au monde des plantes La Côte Vayres, 21 mai 2023, Vayres.

Vayres,Haute-Vienne

La Ferme des simples vous invite à sa balade salade. Au programme: apprendre à reconnaître les principales plantes de notre territoire, faire le point sur les bonnes pratiques, ressentir, goûter, mémoriser, cueillir, savourer. Initiation à l’ethnobotanique. Durée : 2h30, 18€/adulte ,10€/ enfant (12-14 ans), réservation obligatoire.

2023-05-21 fin : 2023-05-21 19:00:00. EUR.

La Côte

Vayres 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



La Ferme des simples invites you to its salad walk. On the program: learn to recognize the main plants of our territory, take stock of good practices, feel, taste, remember, pick and enjoy. Introduction to ethnobotany. Duration: 2h30, 18?/adult, 10?/child (12-14 yrs), booking essential

La Ferme des simples le invita a su paseo de la ensalada. En el programa: aprender a reconocer las principales plantas de nuestra región, hacer balance de las buenas prácticas, sentir, saborear, recordar, recolectar y disfrutar. Una introducción a la etnobotánica. Duración: 2 horas y media, 18 euros/adulto, 10 euros/niño (12-14 años), imprescindible reservar

Die Ferme des simples lädt Sie zu einem Salatspaziergang ein. Auf dem Programm stehen: die wichtigsten Pflanzen unserer Region erkennen lernen, gute Praktiken kennenlernen, fühlen, schmecken, merken, pflücken, genießen. Einführung in die Ethnobotanik. Dauer: 2,5 Stunden, 18 Euro/Erwachsener, 10 Euro/Kind (12-14 Jahre), Reservierung erforderlich

